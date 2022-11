QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN zeigt sich am Freitagmittag fester

Um 12:22 Uhr stieg die QIAGEN-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 45,71 EUR. Bei 46,26 EUR markierte die QIAGEN-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 46,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten QIAGEN-Aktien beläuft sich auf 118.686 Stück.

Am 26.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 51,56 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,35 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der QIAGEN-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 37,95 EUR am 08.03.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 20,45 Prozent könnte die QIAGEN-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die QIAGEN-Aktie bei 48,53 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte QIAGEN am 07.11.2022 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,53 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte QIAGEN ein EPS von 0,58 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 499,63 USD in den Büchern – ein Minus von 6,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem QIAGEN 535,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 07.02.2023 terminiert.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem QIAGEN-Gewinn in Höhe von 2,29 USD je Aktie aus.

