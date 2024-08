QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN verbilligt sich am Montagvormittag

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von QIAGEN. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 41,52 EUR.

Die QIAGEN-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr um 0,2 Prozent auf 41,52 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der QIAGEN-Aktie ging bis auf 41,28 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 41,28 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.897 QIAGEN-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 01.09.2023 auf bis zu 43,85 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.10.2023 (33,75 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 18,70 Prozent könnte die QIAGEN-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die QIAGEN-Aktie bei 47,97 EUR.

Am 31.07.2024 legte QIAGEN die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,83 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,36 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 496,35 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 494,86 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte QIAGEN am 30.10.2024 vorlegen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,14 USD je QIAGEN-Aktie belaufen.

