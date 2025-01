QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN zeigt sich am Vormittag freundlich

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von QIAGEN gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von QIAGEN konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 44,38 EUR.

Die QIAGEN-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 44,38 EUR. Die QIAGEN-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 44,49 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 43,93 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 28.319 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 44,49 EUR erreichte der Titel am 13.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der QIAGEN-Aktie liegt somit 0,24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 36,59 EUR am 18.04.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die QIAGEN-Aktie derzeit noch 17,56 Prozent Luft nach unten.

Nachdem QIAGEN seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 48,45 EUR für die QIAGEN-Aktie aus.

QIAGEN ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,44 USD. Im letzten Jahr hatte QIAGEN einen Gewinn von 0,35 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,46 Prozent auf 501,87 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 475,89 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 11.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,18 USD je Aktie belaufen.

