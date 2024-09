QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN legt am Vormittag zu

Kurs der QIAGEN

Die Aktie von QIAGEN gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die QIAGEN-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 41,21 EUR nach oben.

Die QIAGEN-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 41,21 EUR. Bei 41,21 EUR erreichte die QIAGEN-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 41,11 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der QIAGEN-Aktie belief sich zuletzt auf 3.229 Aktien.

Am 16.01.2024 markierte das Papier bei 43,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 5,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 33,75 EUR fiel das Papier am 30.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der QIAGEN-Aktie ist somit 18,09 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten QIAGEN-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die QIAGEN-Aktie bei 47,97 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte QIAGEN am 31.07.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,83 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat QIAGEN mit einem Umsatz von insgesamt 496,35 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 494,86 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 0,30 Prozent gesteigert.

Am 30.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von QIAGEN veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,29 USD je QIAGEN-Aktie.

