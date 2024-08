QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Vormittag im Aufwind

So entwickelt sich QIAGEN

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von QIAGEN. Das Papier von QIAGEN legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 41,88 EUR.

Um 09:03 Uhr wies die QIAGEN-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 41,88 EUR nach oben. Bei 41,94 EUR erreichte die QIAGEN-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 41,85 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der QIAGEN-Aktie belief sich zuletzt auf 938 Aktien.

Am 01.09.2023 erreichte der Anteilsschein mit 43,85 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 4,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.10.2023 bei 33,75 EUR. Derzeit notiert die QIAGEN-Aktie damit 24,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten QIAGEN-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 47,97 EUR an.

Am 31.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,83 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,36 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 496,35 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 494,86 Mio. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 30.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem QIAGEN-Gewinn in Höhe von 2,14 USD je Aktie aus.

