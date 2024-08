QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Mittwochmittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von QIAGEN gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die QIAGEN-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 41,93 EUR.

Das Papier von QIAGEN legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 41,93 EUR. In der Spitze legte die QIAGEN-Aktie bis auf 41,99 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 41,85 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 15.876 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Am 01.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 43,85 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die QIAGEN-Aktie derzeit noch 4,57 Prozent Luft nach oben. Am 30.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 33,75 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 19,50 Prozent könnte die QIAGEN-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an QIAGEN-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 47,97 EUR.

QIAGEN ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,83 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das QIAGEN ein Ergebnis je Aktie von 0,36 USD vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat QIAGEN in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,30 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 496,35 Mio. USD im Vergleich zu 494,86 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2024 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass QIAGEN im Jahr 2024 2,14 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

