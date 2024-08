QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN tendiert am Donnerstagvormittag seitwärts

So bewegt sich QIAGEN

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von QIAGEN. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die QIAGEN-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 41,80 EUR.

Mit einem Kurs von 41,80 EUR zeigte sich die QIAGEN-Aktie im XETRA-Handel um 09:05 Uhr kaum verändert. Zwischenzeitlich stieg die QIAGEN-Aktie sogar auf 41,83 EUR. Die QIAGEN-Aktie sank bis auf 41,75 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 41,75 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.523 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Am 01.09.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,85 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,91 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der QIAGEN-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 30.10.2023 auf bis zu 33,75 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 19,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem QIAGEN seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die QIAGEN-Aktie bei 47,97 EUR.

QIAGEN ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,83 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. QIAGEN hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 496,35 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 494,86 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 30.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der QIAGEN-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,14 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: Das macht der DAX am Dienstagnachmittag

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX klettert nachmittags

Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX notiert nachmittags im Minus