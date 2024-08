QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

Aktie im Fokus

Die Aktie von QIAGEN gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die QIAGEN-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 42,10 EUR.

Das Papier von QIAGEN legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 42,10 EUR. Zwischenzeitlich stieg die QIAGEN-Aktie sogar auf 42,18 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 41,75 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 78.502 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Am 01.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,85 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,16 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der QIAGEN-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 33,75 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,82 Prozent.

Zuletzt erhielten QIAGEN-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 47,97 EUR.

Am 31.07.2024 äußerte sich QIAGEN zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,83 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,36 USD je Aktie erwirtschaftet worden. QIAGEN hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 496,35 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 494,86 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2024 erfolgen.

Experten taxieren den QIAGEN-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,14 USD je Aktie.

