QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN verteidigt am Mittag Tendenz

Die Aktie von QIAGEN hat am Donnerstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der QIAGEN-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 44,20 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die QIAGEN-Aktie um 11:46 Uhr im XETRA-Handel bei 44,20 EUR. In der Spitze legte die QIAGEN-Aktie bis auf 44,41 EUR zu. Im Tief verlor die QIAGEN-Aktie bis auf 44,06 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 44,18 EUR. Bisher wurden heute 54.535 QIAGEN-Aktien gehandelt.

Am 13.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 45,02 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,86 Prozent. Bei 36,59 EUR fiel das Papier am 18.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 17,23 Prozent würde die QIAGEN-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte QIAGEN 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 48,45 EUR für die QIAGEN-Aktie.

Am 06.11.2024 hat QIAGEN in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,44 USD gegenüber 0,35 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,46 Prozent auf 501,87 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 475,89 Mio. USD in den Büchern gestanden.

QIAGEN wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 11.02.2025 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,18 USD je Aktie belaufen.

