QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Dienstagnachmittag fester

So entwickelt sich QIAGEN

Die Aktie von QIAGEN gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von QIAGEN nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 38,40 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die QIAGEN-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 38,40 EUR. Im Tageshoch stieg die QIAGEN-Aktie bis auf 38,45 EUR. Bei 38,06 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der QIAGEN-Aktie belief sich zuletzt auf 132.739 Aktien.

Am 28.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,73 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die QIAGEN-Aktie damit 14,16 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 30.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 33,75 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,10 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je QIAGEN-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 47,73 EUR aus.

QIAGEN gewährte am 29.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,36 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,38 USD je Aktie in den Büchern standen. QIAGEN hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 458,80 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 485,40 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 31.07.2024 terminiert. Schätzungsweise am 30.07.2025 dürfte QIAGEN die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass QIAGEN im Jahr 2024 2,12 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

