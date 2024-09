QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN schiebt sich am Montagmittag vor

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von QIAGEN. Das Papier von QIAGEN konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 41,60 EUR.

Die QIAGEN-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 41,60 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die QIAGEN-Aktie bisher bei 41,77 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 41,62 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 32.895 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.01.2024 bei 43,40 EUR. Der aktuelle Kurs der QIAGEN-Aktie ist somit 4,34 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.10.2023 (33,75 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass QIAGEN-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete QIAGEN 0,000 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 47,97 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte QIAGEN am 31.07.2024. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,83 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei QIAGEN ein EPS von 0,36 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 496,35 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte QIAGEN einen Umsatz von 494,86 Mio. USD eingefahren.

Am 30.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,29 USD je Aktie in den QIAGEN-Büchern.

