QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Montagnachmittag kaum verändert

So entwickelt sich QIAGEN

Die Aktie von QIAGEN hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die QIAGEN-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 41,51 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die QIAGEN-Aktie um 15:52 Uhr im XETRA-Handel bei 41,51 EUR. Bei 41,77 EUR markierte die QIAGEN-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zwischenzeitlich weitete die QIAGEN-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 41,42 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 41,62 EUR. Der Tagesumsatz der QIAGEN-Aktie belief sich zuletzt auf 116.608 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 43,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.01.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 33,75 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die QIAGEN-Aktie derzeit noch 18,69 Prozent Luft nach unten.

QIAGEN-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der QIAGEN-Aktie wird bei 47,97 EUR angegeben.

Am 31.07.2024 hat QIAGEN die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,83 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 496,35 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte QIAGEN einen Umsatz von 494,86 Mio. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte QIAGEN am 30.10.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,29 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

