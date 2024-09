QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN stabilisiert sich am Dienstagvormittag

QIAGEN im Fokus

Die Aktie von QIAGEN hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im XETRA-Handel kam die QIAGEN-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 41,72 EUR.

Die QIAGEN-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 41,72 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die QIAGEN-Aktie bei 41,90 EUR. Die QIAGEN-Aktie gab in der Spitze bis auf 41,65 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 41,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten QIAGEN-Aktien beläuft sich auf 5.439 Stück.

Am 16.01.2024 markierte das Papier bei 43,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die QIAGEN-Aktie mit einem Kursplus von 4,04 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.10.2023 bei 33,75 EUR. Mit Abgaben von 19,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

QIAGEN-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 47,97 EUR an.

Am 31.07.2024 hat QIAGEN die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,83 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 496,35 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 494,86 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 30.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass QIAGEN im Jahr 2025 2,29 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

