QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN tendiert am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

So bewegt sich QIAGEN

Die Aktie von QIAGEN gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die QIAGEN-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 39,37 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:53 Uhr ging es für die QIAGEN-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 39,37 EUR. Die QIAGEN-Aktie sank bis auf 39,11 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 39,60 EUR. Von der QIAGEN-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 322.192 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 43,40 EUR erreichte der Titel am 16.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 10,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 33,75 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der QIAGEN-Aktie 14,27 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an QIAGEN-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 47,97 EUR je QIAGEN-Aktie aus.

Am 31.07.2024 legte QIAGEN die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,83 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte QIAGEN 0,36 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 496,35 Mio. USD gegenüber 494,86 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

QIAGEN wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 29.10.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass QIAGEN einen Gewinn von 2,15 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

XETRA-Handel DAX präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels leichter

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende in der Verlustzone

Verluste in Frankfurt: TecDAX zeigt sich schlussendlich leichter