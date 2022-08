QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Nachmittag im Minus

Um 04:22 Uhr rutschte die QIAGEN-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 46,83 EUR ab. Die QIAGEN-Aktie gab in der Spitze bis auf 46,69 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 47,22 EUR. Von der QIAGEN-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 89.795 Stück gehandelt.

Am 26.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,56 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die QIAGEN-Aktie mit einem Kursplus von 9,17 Prozent wieder erreichen. Bei 37,95 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 23,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 47,33 EUR für die QIAGEN-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte QIAGEN am 27.07.2022. Das EPS belief sich auf 0,51 USD gegenüber 0,67 USD je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 515,51 USD – eine Minderung von 9,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 567,30 USD eingefahren.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.11.2022 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass QIAGEN ein EPS in Höhe von 2,20 USD in den Büchern stehen haben wird.

