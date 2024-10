QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN steigt am Freitagnachmittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von QIAGEN gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die QIAGEN-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 39,58 EUR.

Die QIAGEN-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 39,58 EUR. Die QIAGEN-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 39,72 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 39,45 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 360.387 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 43,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.01.2024 erreicht. Gewinne von 9,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 30.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 33,75 EUR. Der aktuelle Kurs der QIAGEN-Aktie ist somit 14,72 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten QIAGEN-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 47,97 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte QIAGEN am 31.07.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,83 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 494,86 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 496,35 Mio. USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte QIAGEN am 06.11.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 29.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von QIAGEN.

Experten gehen davon aus, dass QIAGEN im Jahr 2024 2,15 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: DAX steigt zum Ende des Donnerstagshandels

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX klettert zum Ende des Donnerstagshandels

Aufschläge in Frankfurt: TecDAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone