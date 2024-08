QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Montagmittag mit roten Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von QIAGEN. Die Aktionäre schickten das Papier von QIAGEN nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 42,06 EUR.

Die QIAGEN-Aktie wies um 11:44 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 42,06 EUR abwärts. Bei 42,05 EUR markierte die QIAGEN-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 42,29 EUR. Von der QIAGEN-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 31.270 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 43,85 EUR erreichte der Titel am 01.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 4,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 30.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 33,75 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,75 Prozent.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an QIAGEN-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die QIAGEN-Aktie bei 47,97 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte QIAGEN am 31.07.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,83 USD gegenüber 0,36 USD im Vorjahresquartal verkündet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 496,35 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte QIAGEN einen Umsatz von 494,86 Mio. USD eingefahren.

Am 30.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,14 USD je QIAGEN-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: Das macht der DAX am Dienstagnachmittag

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX klettert nachmittags

Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX notiert nachmittags im Minus