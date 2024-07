QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Mittag gesucht

Kurs der QIAGEN

Die Aktie von QIAGEN gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die QIAGEN-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 38,24 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von QIAGEN nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:47 Uhr 1,6 Prozent auf 38,24 EUR. Im Tageshoch stieg die QIAGEN-Aktie bis auf 38,31 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 38,20 EUR. Zuletzt wechselten 38.334 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Am 28.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,73 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 30.10.2023 Kursverluste bis auf 33,75 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte QIAGEN 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 47,73 EUR an.

QIAGEN ließ sich am 29.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. QIAGEN hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,36 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,38 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,48 Prozent zurück. Hier wurden 458,80 Mio. USD gegenüber 485,40 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 31.07.2024 dürfte QIAGEN Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der QIAGEN-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 30.07.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,12 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX verliert zum Ende des Freitagshandels

Schwacher Handel: TecDAX am Freitagnachmittag leichter

Verluste in Frankfurt: DAX verbucht zum Start des Freitagshandels Verluste