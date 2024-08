QIAGEN Aktie News: DAX Aktie Anleger schicken QIAGEN am Nachmittag ins Plus

Kursverlauf

Die Aktie von QIAGEN gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von QIAGEN nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 42,44 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die QIAGEN-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 42,44 EUR. In der Spitze gewann die QIAGEN-Aktie bis auf 42,61 EUR. Mit einem Wert von 42,28 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 88.531 QIAGEN-Aktien gehandelt.

Am 01.09.2023 erreichte der Anteilsschein mit 43,85 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 3,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 33,75 EUR am 30.10.2023. Mit einem Kursverlust von 20,47 Prozent würde die QIAGEN-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an QIAGEN-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 47,97 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte QIAGEN am 31.07.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,83 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 496,35 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 494,86 Mio. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 30.10.2024 dürfte QIAGEN Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,14 USD je QIAGEN-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

