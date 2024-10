QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN legt am Nachmittag zu

So bewegt sich QIAGEN

Die Aktie von QIAGEN gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von QIAGEN zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 38,89 EUR.

Die QIAGEN-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 38,89 EUR. In der Spitze gewann die QIAGEN-Aktie bis auf 39,01 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 38,64 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 141.790 QIAGEN-Aktien.

Bei 43,40 EUR erreichte der Titel am 16.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,62 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 33,75 EUR. Dieser Wert wurde am 30.10.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 13,20 Prozent könnte die QIAGEN-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für QIAGEN-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die QIAGEN-Aktie bei 47,97 EUR.

Am 31.07.2024 lud QIAGEN zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,83 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das QIAGEN ein Ergebnis je Aktie von 0,36 USD vermeldet. Beim Umsatz wurden 496,35 Mio. USD gegenüber 494,86 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

QIAGEN dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 präsentieren. QIAGEN dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,15 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

