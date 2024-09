QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Montagnachmittag im Aufwind

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von QIAGEN gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die QIAGEN-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 40,20 EUR.

Um 15:53 Uhr ging es für das QIAGEN-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 40,20 EUR. Bei 40,48 EUR markierte die QIAGEN-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 40,26 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 130.920 QIAGEN-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 43,40 EUR erreichte der Titel am 16.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 33,75 EUR. Dieser Wert wurde am 30.10.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der QIAGEN-Aktie.

Im Jahr 2023 erhielten QIAGEN-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 47,97 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte QIAGEN am 31.07.2024 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,83 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,36 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,30 Prozent auf 496,35 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 494,86 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2024 terminiert.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem QIAGEN-Gewinn in Höhe von 2,15 USD je Aktie aus.

