QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Mittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von QIAGEN. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 39,19 EUR zu.

Die QIAGEN-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 39,19 EUR. Den Tageshöchststand markierte die QIAGEN-Aktie bei 39,24 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 39,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 45.671 QIAGEN-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 43,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 10,75 Prozent Plus fehlen der QIAGEN-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 33,75 EUR. Dieser Wert wurde am 30.10.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 13,87 Prozent könnte die QIAGEN-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten QIAGEN-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 47,97 EUR je QIAGEN-Aktie aus.

Am 31.07.2024 äußerte sich QIAGEN zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,83 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei QIAGEN ein EPS von 0,36 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 496,35 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 494,86 Mio. USD erwirtschaftet worden.

QIAGEN wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 vorlegen. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte QIAGEN möglicherweise am 29.10.2025 präsentieren.

Experten taxieren den QIAGEN-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,15 USD je Aktie.

