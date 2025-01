QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Nachmittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung

Die Aktie von QIAGEN gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die QIAGEN-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,4 Prozent auf 43,47 EUR.

Der QIAGEN-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 2,4 Prozent auf 43,47 EUR. Die QIAGEN-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 43,32 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 44,22 EUR. Zuletzt wechselten 290.138 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Am 22.01.2025 markierte das Papier bei 46,04 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der QIAGEN-Aktie ist somit 5,91 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.04.2024 bei 36,59 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 15,84 Prozent könnte die QIAGEN-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel der QIAGEN-Aktie wird bei 48,45 EUR angegeben.

Am 06.11.2024 hat QIAGEN die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,44 USD, nach 0,35 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 501,87 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 475,89 Mio. USD in den Büchern standen.

QIAGEN wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 05.02.2025 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,18 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

