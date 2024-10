QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN kommt am Donnerstagnachmittag kaum vom Fleck

Notierung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von QIAGEN. Mit einem Kurs von 39,05 EUR zeigte sich die QIAGEN-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Werte in diesem Artikel

Kaum Bewegung ließ sich um 15:50 Uhr bei der QIAGEN-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 39,05 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die QIAGEN-Aktie bisher bei 39,29 EUR. Das Tagestief markierte die QIAGEN-Aktie bei 38,97 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 39,20 EUR. Von der QIAGEN-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 80.107 Stück gehandelt.

Am 16.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,40 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der QIAGEN-Aktie. Am 30.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 33,75 EUR. Der derzeitige Kurs der QIAGEN-Aktie liegt somit 15,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten QIAGEN-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 47,97 EUR.

Am 31.07.2024 hat QIAGEN die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,83 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 496,35 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 494,86 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte QIAGEN am 06.11.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 29.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von QIAGEN.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,15 USD je QIAGEN-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

Börse Frankfurt: DAX verbucht letztendlich Verluste

Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Handelsende

Handel in Frankfurt: DAX legt mittags den Rückwärtsgang ein