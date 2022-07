QIAGEN Aktie News: QIAGEN tendiert am Montagmittag auf rotem Terrain

Um 25.07.2022 12:22:00 Uhr ging es für die QIAGEN-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 46,55 EUR. In der Spitze büßte die QIAGEN-Aktie bis auf 46,41 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 46,41 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 75.800 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Bei 51,56 EUR erreichte der Titel am 26.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die QIAGEN-Aktie somit 9,72 Prozent niedriger. Am 08.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 37,95 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 22,66 Prozent würde die QIAGEN-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die QIAGEN-Aktie bei 46,67 EUR.

QIAGEN veröffentlichte am 27.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,80 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,66 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 628,40 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 567,20 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.07.2022 erfolgen. Experten kalkulieren am 27.07.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von QIAGEN.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass QIAGEN einen Gewinn von 2,08 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: QIAGEN