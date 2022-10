QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Die QIAGEN-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 04:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 43,47 EUR. Kurzfristig markierte die QIAGEN-Aktie bei 43,56 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 43,27 EUR. Von der QIAGEN-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 159.506 Stück gehandelt.

Am 26.11.2021 markierte das Papier bei 51,56 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die QIAGEN-Aktie damit 15,69 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,95 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die QIAGEN-Aktie mit einem Verlust von 14,55 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 48,73 EUR für die QIAGEN-Aktie.

QIAGEN gewährte am 27.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,51 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 515,51 USD, gegenüber 567,30 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9,13 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 07.11.2022 erwartet. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte QIAGEN möglicherweise am 01.11.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass QIAGEN einen Gewinn von 2,20 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

Erste Schätzungen: QIAGEN stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

QIAGEN-Aktie springt hoch: QIAGEN und Bio-Rad Laboratories ziehen offenbar Fusion in Erwägung

So schätzen Analysten die QIAGEN-Aktie ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf QIAGEN N.V. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf QIAGEN N.V. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf QIAGEN N.V.

Bildquellen: Qiagen