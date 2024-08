QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Vormittag billiger

Kursverlauf

Die Aktie von QIAGEN gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 41,71 EUR.

Die QIAGEN-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 41,71 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die QIAGEN-Aktie bis auf 41,30 EUR. Mit einem Wert von 41,53 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten QIAGEN-Aktien beläuft sich auf 7.557 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.09.2023 bei 43,85 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die QIAGEN-Aktie derzeit noch 5,12 Prozent Luft nach oben. Am 30.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 33,75 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für QIAGEN-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 47,97 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte QIAGEN am 31.07.2024. Das EPS lag bei -0,83 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,36 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 496,35 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 494,86 Mio. USD in den Büchern standen.

QIAGEN wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 30.10.2024 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je QIAGEN-Aktie in Höhe von 2,14 USD im Jahr 2024 aus.

