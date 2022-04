QIAGEN Aktie News: QIAGEN verteuert sich am Mittag

Die Aktie legte um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 43,61 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die QIAGEN-Aktie bei 44,01 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 43,67 EUR. Zuletzt wechselten 91.080 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 51,56 EUR erreichte der Titel am 26.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,42 Prozent. Am 12.05.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 37,38 EUR. Abschläge von 16,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 46,55 EUR für die QIAGEN-Aktie.

Am 27.04.2022 hat QIAGEN in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 USD gegenüber 0,68 USD im Vorjahresquartal. QIAGEN hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 628,40 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 571,20 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 28.07.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von QIAGEN veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q1 2023-Bilanz können QIAGEN-Anleger Experten zufolge am 02.05.2023 werfen.

In der QIAGEN-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,18 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Qiagen