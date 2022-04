QIAGEN Aktie News: QIAGEN tendiert am Vormittag nordwärts

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 43,87 EUR zu. Die QIAGEN-Aktie legte bis auf 43,88 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 43,67 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 6.595 QIAGEN-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.11.2021 bei 51,56 EUR. 14,91 Prozent Plus fehlen der QIAGEN-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.05.2021 bei 37,38 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 46,55 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte QIAGEN am 27.04.2022 vor. Das EPS wurde auf 0,80 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,68 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,01 Prozent auf 628,40 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 571,20 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte QIAGEN am 28.07.2022 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2023-Kennzahlen am 02.05.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,18 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Qiagen