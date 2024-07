Kurs der QIAGEN

QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen

29.07.24 16:08 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von QIAGEN. Die QIAGEN-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 40,70 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die QIAGEN-Papiere um 15:52 Uhr 1,2 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die QIAGEN-Aktie bei 41,08 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 40,29 EUR. Bisher wurden via XETRA 184.046 QIAGEN-Aktien gekauft oder verkauft. Am 04.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,54 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der QIAGEN-Aktie ist somit 9,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 33,75 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der QIAGEN-Aktie. Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die QIAGEN-Aktie bei 47,73 EUR. Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte QIAGEN am 29.04.2024 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,38 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,48 Prozent auf 458,80 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte QIAGEN 485,40 Mio. USD umgesetzt. Voraussichtlich am 31.07.2024 dürfte QIAGEN Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. QIAGEN dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2025 präsentieren. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,52 USD je Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie Handel in Frankfurt: DAX schließt im Plus Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich stärker Börse Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsende Zuschläge

