QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Nachmittag im Plus

QIAGEN im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von QIAGEN. Die Aktionäre schickten das Papier von QIAGEN nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 37,60 EUR.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von QIAGEN zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 37,60 EUR. In der Spitze legte die QIAGEN-Aktie bis auf 38,21 EUR zu. Bei 37,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten QIAGEN-Aktien beläuft sich auf 156.722 Stück.

Am 22.01.2025 markierte das Papier bei 47,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der QIAGEN-Aktie liegt somit 20,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 34,24 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für QIAGEN-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 47,50 EUR.

Am 05.02.2025 hat QIAGEN die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,41 USD gegenüber 0,37 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 521,20 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 458,80 Mio. USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 07.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 04.05.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,29 USD je QIAGEN-Aktie.

