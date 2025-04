Aktienkurs im Fokus

QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Vormittag fester

30.04.25 09:24 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von QIAGEN. Die QIAGEN-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 37,78 EUR.

Wer­bung

Die QIAGEN-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 37,78 EUR. Bei 37,78 EUR markierte die QIAGEN-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 37,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 7.048 QIAGEN-Aktien. Bei 47,36 EUR markierte der Titel am 22.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die QIAGEN-Aktie somit 20,22 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 34,24 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 9,38 Prozent würde die QIAGEN-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte QIAGEN 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die QIAGEN-Aktie im Durchschnitt mit 47,50 EUR. Am 05.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,41 USD gegenüber 0,37 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 521,20 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 458,80 Mio. USD umgesetzt. Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von QIAGEN wird am 07.05.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 04.05.2026. Experten taxieren den QIAGEN-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,29 USD je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie QIAGEN-Aktie knapp im Plus: Geräte-Offensive für Labore präsentiert QIAGEN-Aktie dreht ins Plus: Gewinnprognose erhöht Aktienempfehlung QIAGEN-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Ausgewählte Hebelprodukte auf QIAGEN Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf QIAGEN Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: QIAGEN