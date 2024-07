QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN fällt am Dienstagmittag

Kurs der QIAGEN

Die Aktie von QIAGEN gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von QIAGEN nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 40,96 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für die QIAGEN-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 40,96 EUR. Das Tagestief markierte die QIAGEN-Aktie bei 40,83 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 41,06 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 58.649 QIAGEN-Aktien.

Am 04.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,54 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,74 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 30.10.2023 auf bis zu 33,75 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der QIAGEN-Aktie 17,59 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 47,73 EUR an.

QIAGEN gewährte am 29.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,36 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,38 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat QIAGEN in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,48 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 458,80 Mio. USD im Vergleich zu 485,40 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte QIAGEN am 31.07.2024 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,52 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

