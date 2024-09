QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN fällt am Montagmittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von QIAGEN gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von QIAGEN nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 40,57 EUR.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 40,57 EUR. Die Abwärtsbewegung der QIAGEN-Aktie ging bis auf 40,51 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 40,85 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 45.877 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Am 16.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 6,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 33,75 EUR fiel das Papier am 30.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 16,80 Prozent könnte die QIAGEN-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für QIAGEN-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die QIAGEN-Aktie im Durchschnitt mit 47,97 EUR.

Am 31.07.2024 hat QIAGEN die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,83 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,36 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 496,35 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 494,86 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von QIAGEN wird am 30.10.2024 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass QIAGEN einen Gewinn von 2,15 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

