QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN fällt am Nachmittag

QIAGEN im Blick

Die Aktie von QIAGEN gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die QIAGEN-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 40,52 EUR.

Das Papier von QIAGEN befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,2 Prozent auf 40,52 EUR ab. In der Spitze fiel die QIAGEN-Aktie bis auf 40,38 EUR. Bei 40,85 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten QIAGEN-Aktien beläuft sich auf 131.747 Stück.

Bei 43,40 EUR erreichte der Titel am 16.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die QIAGEN-Aktie damit 6,64 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.10.2023 bei 33,75 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der QIAGEN-Aktie 16,70 Prozent sinken.

Nachdem QIAGEN seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 47,97 EUR je QIAGEN-Aktie aus.

Am 31.07.2024 äußerte sich QIAGEN zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,83 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte QIAGEN 0,36 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 494,86 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 496,35 Mio. USD ausgewiesen.

QIAGEN wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 30.10.2024 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,15 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

KW 39: Tops und Flops der TecDAX-Aktien in der vergangenen Woche

KW 39: So bewegten sich die 40 DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX verbucht am Nachmittag Gewinne