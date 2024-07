QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Mittwochnachmittag mit Kursplus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von QIAGEN. Die QIAGEN-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 41,25 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das QIAGEN-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 41,25 EUR. Die QIAGEN-Aktie zog in der Spitze bis auf 41,50 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 41,06 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 127.487 QIAGEN-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,54 EUR an. 7,98 Prozent Plus fehlen der QIAGEN-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.10.2023 bei 33,75 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel der QIAGEN-Aktie wird bei 47,73 EUR angegeben.

QIAGEN veröffentlichte am 29.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,36 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 458,80 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 5,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem QIAGEN 485,40 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2024 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,52 USD je Aktie in den QIAGEN-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

Optimismus in Frankfurt: TecDAX steigt

DAX aktuell: DAX letztendlich in der Verlustzone

Schwacher Handel: LUS-DAX schließt in der Verlustzone