QIX Deutschland: BASF rechnet bei neuem Pflanzenschutzmittel mit Umsatzpotenzial von mehr als 1 Mrd. Euro

BASF erhält deutschlandweite Zulassung für neues Fungizid "Balaya" und kündigt über 30 neue Saatgut- und Pflanzenschutzprodukte bis 2028 an. Augenoptiker Fielmann will trotz Covid-19-Belastung in den nächsten 12 Monaten über Akquisitionen seine Expansion vorantrieben.

Im heutigen Umfeld befindet sich im Qualitäts-Index die BASF-Aktie leicht im Minus und steht aktuell bei 52,05 Euro. Der Chemie- und Saatgutproduzent hat in dieser Woche die Zulassung für ein weiteres Pflanzenschutzmittel mit dem Wirkstoff Revysol für Deutschland erhalten. Im Frühjahr 2021 soll das Fungizid gegen Getreidekrankheiten unter dem Namen "Balaya" auf den Markt kommen, gab das Unternehmen dazu bekannt. Es sei mittlerweile das dritte zugelassene Mittel mit dem bereits Ende 2019 eingeführten Wirkstoff Revysol. Das Management traut dem chemischen Pilzmittel sogar ein Umsatzpotenzial von mehr als einer Milliarde Euro zu. Außerdem plant BASF ab Mitte der 2020er-Jahre den neu entwickelten Unkrautvernichter "Luximo" auf den Markt zu bringen, und dürfte damit Bayer`s europaweite Vormachtstellung bei dem Pestizid "Glyphosat" streitig machen. Das Unternehmen investiere täglich zirka 2,8 Mio. Euro in Innovationen für die Landwirtschaft der Zukunft, hob der Vorstand des Unternehmensbereichs Agricultural Solutions Europe North jüngst hervor. Bis 2028 werde BASF folglich über 30 neue Produkte mit einem Spitzenumsatzpotenzial von mehr als 7,5 Mrd. Euro auf den Markt bringen. Dem Manager zufolge zählen hierzu 8 Wirkstoffe sowie Traits (Pflanzeneigenschaften) und Saatgut. Im Geschäft mit Pflanzenschutzmittel und Saatgutprodukten wurden im ersten Halbjahr knapp 4,6 Mrd. Euro umgesetzt, die Sparte wird damit zusätzlich zum eigentlichen Kerngeschäft als Chemiezulieferer immer wichtiger.

Den Unternehmensbereich hatte BASF erst 2018 mit der Übernahme von Teilen des Saatgutgeschäfts von Bayer gestärkt, die der Leverkusener Konzern im Zuge der milliardenschweren Übernahme von Monsanto aufgrund wettbewerbsrechtlicher Bedenken abgeben musste. Und auch die Aktionäre wurden zuletzt trotz eines durchwachsenen Gesamtjahres mit einer höheren Gewinnbeteiligung von 3,30 Euro für 2019 verwöhnt. Für die BASF-Aktie ergibt sich damit mittlerweile sogar eine überaus staatliche Dividendenrendite von 6,4%. Nach dem jüngsten Kursrückgang wird das Papier zudem auch nur mit einem niedrigen KGV von gut 11 bewertet. Obendrein erwirtschaftet das Unternehmen weiterhin eine hohe Eigenkaptalrendite von über 13% und ist mit einer Eigenkaptalquote von 42% finanziell bestens aufgestellt. Damit entspricht die Aktie wichtigen Kriterien für eine Notierung im deutschen Qualitätsaktien-Index (QIX). Der QIX Deutschland ist ein Aktien-Index, der aus den besten 25 deutschen Aktien gebildet wird. Die 25 Aktien werden nach einem festgelegten und erfolgsbewährtem Regelwerk ausgewählt.

Größere Abgaben auf aktuell 61,90 Euro sind am Donnerstag im Qualitäts-Index auch bei der Aktie von Fielmann zu sehen. Dabei ist die Augenoptikerkette trotz der Pandemie-Belastungen weiterhin optimistisch, ihre internationale Expansion vorantreiben zu können. Laufende Gespräche stimmen uns zuversichtlich, dass wir in den nächsten 12 Monaten über eine Akquisition in einen neuen Markt eintreten, teilte heute der Vorstand während der Vorlage der endgültigen Halbjahresbilanz mit. Die Corona-Krise geht aber auch an dem Brillenhändler und Qualitätsunternehmen nicht spurlos vorüber. Immerhin war von Januar bis Juni der Absatz um fast ein Viertel zurückgegangen. Aber bereits im Mai hatte Fielmann dann von einer Erholung gesprochen, die im Juni sogar schon wieder Vorjahresniveau erreicht hätte. Den endgültigen Berechnungen zufolge fiel aber der Umsatz in den ersten 6 Monaten auf 610,8 Mio. Euro, im Jahr zuvor waren es noch 758 Mio. Euro gewesen. Nach Steuern schmolz der Halbjahresgewinn allerdings um mehr als 70% auf 25,1 Mio. Euro zusammen, was temporär vor allem geplante Investitionen in Digitalisierungsprozesse und neues Fachpersonal ausbremste.

In Zeiten von boomenden E-Commerce-Geschäften, insbesondere unter jungen Menschen, dürfte das Wachstum für Fielmann aber angesichts steigender Handy- und Computer-Bildschirmnutzungszeiten auch zukünftig mehr als viel versprechend sein. Selbst wenn für 2020 unternehmensseitig Rückgänge bei Umsatz und Ergebnis erwartet werden, so sind die Hamburger mit ihren Dienstleistungen im Megatrendmarkt für Sehhilfen nach wie vor bestens positioniert. Mit seinem reinen Kerngeschäft will die Optikerkette ungeachtet aller Covid-19-Einflüsse bis 2025 sogar Marktführer in Kontinentaleuropa werden und peilt dabei einen Marktanteil von gut 25% an.

Wenn Sie den QIX nachbilden wollen, bietet sich ein Index-Tracker der UBS an.

Hinweis: Da der QIX Deutschland von finanzen.net und der Traderfox GmbH, einer Tochtergesellschaft der finanzen.net GmbH, entwickelt wurde, partizipieren die finanzen.net GmbH und die TraderFox GmbH indirekt oder direkt an der Vermarktung des QIX Deutschland. Dies betrifft u.a. Lizenzeinnahmen von Emissionsbanken und KVGs.

Werbung

Bildquellen: Traderfox