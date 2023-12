QIX Dividenden Europa: Aufzugsbauer KONE bietet trotz jüngster Kurserholung noch immer 4,0 % Dividende

QIX aktuell

Nach dem zuletzt starken Lauf fehlen dem QIX Dividenden Europa Index am Mittwoch neue Impulse. Bis zum Nachmittag klettert der Index aber um 0,4 % auf 13.070 Punkte.

Eine deutliche Erholungstendenz mit über 2,5 % zeigte am Dienstag im Dividenden-Index die KONE-Aktie. Und auch heute gehört sie mit zu den Favoriten und legt erneut leicht auf 43,35 Euro zu. Der jüngste Anstieg bei dem finnischen Aufzugs- und Rolltreppenbauer wurde durch die anhaltenden Zinssenkungs- und Chinahoffnungen ausgelöst. Zudem bieten die Anteilsscheine noch immer eine attraktive Dividende. KONE profitiert ungeachtet aller Konjunkturumstände neben strukturellen Trends wie die zunehmende Urbanisierung, auch von den langfristig aussichtsreichen Geschäften in Asien. Im Laufe der Zeit ist der Fahrtreppenhersteller vor allem durch weltweite Akquisitionen gewachsen und ist heute dementsprechend auch in 60 Ländern vertreten. Das eigentliche Wachstum wird aber im Wesentlichen von KONE`s Strategien vorangetrieben, mit denen das Unternehmen auch Nachhaltiger werden will, was Produktplanung und Entwicklung angeht. So wurde bereits im Juni 2023 diesbezüglich ein bedeutender Meilenstein erreicht, durch den alle globalen Fertigungseinrichtungen des Rolltreppenspezialisten CO2-neutral geworden sind. Mit allen 10 Werken, die über 7 Länder verteilt sind, haben es die Finnen damit geschafft, ihre CO2-Emissionen im Vergleich zu 2018 um 71,0 % zu senken. Im Rahmen der eigenen Emissionsziele investiert KONE auch ständig in Energieeffizienz, Fertigungslinienrobotik und Automatisierung. In 8 von 10 Fabriken wurden dabei herkömmliche Gabelstapler durch E-Modelle ersetzt und die verbleibenden Gabelstapler mit Dieselantrieb nutzen inzwischen Biokraftstoffe.

Darüber hinaus hat der Lift- und Rolltreppendienstleister in mittlerweile fast allen 10 Werken auch Solaranlagen installiert. Zusätzlich kauft KONE seit Anfang 2023 für alle Fertigungseinrichtungen auch nur noch 100,0 % Ökostrom ein. Zwei Fertigungsfabriken des Unternehmens sind außerdem zu umweltfreundlichen Fernwärmepartnern gewechselt. Die verbleibenden CO2-Emissionen werden durch einen unabhängigen Partner kompensiert. Als viertgrößter Aufzugsanlagen- und Fahrtreppenproduzent der Welt hat sich KONE letztlich ambitionierte Klimaziele gesetzt, die einen CO2-neutralen Betrieb bis 2030 anstreben. Wobei die bestehenden Fertigungsanlagen der Gruppe dieses Ziel schon Ende Juni 2023 erreicht haben. Mit seinen Wartungs- und Neuinstallations-Geschäften will der Anlagenbauer auch noch immer auf dem schnell wachsendenden chinesischen Markt mittelfristig die Führung übernehmen. Für diese ambitionierten Pläne will KONE aber weder seine Rentabilität noch die bisherige Dividendenpolitik opfern. In den letzten 3 Jahren ist die Gewinnausschüttung auch mit 1,75 Euro unverändert stabil geblieben. was derzeit eine Dividendenrendite von weiterhin gut 4,0 % ergibt.

Der QIX Dividenden Europa ist ein Aktien-Index, der gezielt auf stabile und zuverlässige Dividendenzahler in Europa setzt. In den Index werden 25 europäische Aktien aufgenommen, die sich nach einem festgelegten und erfolgsbewährtem Regelwerk dafür qualifizieren. Neben einer hohen Dividendenrendite berücksichtigt das Regelwerk dabei fundamentale Kriterien wie Dividendenkontinuität, Dividendenwachstum oder Gewinnwachstum. Auch technische Aspekte wie stabile Kursverläufe mit niedriger Volatilität fließen in das Ranking mit ein.

Auch die Partners Group-Aktie befindet sich am Mittwoch nach ihrem jüngsten Jahreshoch im Dividenden-Index leicht im Plus bei 1.300,50 Euro. Der Rekordlauf des Papiers kommt nicht von ungefähr. Immerhin konnte das auf Private-Equity-Anlagen spezialisierte Unternehmen vor einer Woche mit Velvet CARE eine neue Übernahme vermelden. Partners Group will den führenden europäischen Hersteller von Hygienepapierprodukten dabei vom Finanzinvestor Abris Capital übernehmen. Velvet CARE mit Sitz in Polen, gilt als einer der größten unabhängigen Produzenten von Marken- und Eigenmarken-bezogenen Hygieneartikeln, darunter Toilettenpapier, Taschentücher und Papierhandtücher. Diese werden in erster Linie in Mittel- und Osteuropa an Kunden wie Supermärkte, Discounter und Großhändler verkauft. Zuletzt erwirtschafte die künftige Partners Group-Tochter mit 850 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 277,0 Mio. Euro. Der Schweizer Kapitalanlagespezialist verwies bei seinen Investmentplänen mit Velvet CARE auf den stabilen Hygienepapiermarkt, der von einer robusten Nachfrage über Konjunkturzyklen hinweg gekennzeichnet ist. Zudem betonte Partners Group in einem Statement, dass Velvet CARE in der Lage ist, Produkte in verschiedenen Preisklassen anzubieten, sowohl Premium-Markenprodukte als auch Eigenmarkenprodukte, und so auf kurz- und langfristige Veränderungen im Kaufverhalten reagieren kann. Partners Group will letztlich mit dem Velvet CARE-Management zusammenarbeiten, um die starke Position des Unternehmens auszubauen und Wachstumsinitiativen zu fördern.

Zu den wichtigsten Plänen gehören dabei unter anderem der Ausbau der internationalen Reichweite, die Erweiterung des Produktportfolios und gezielte Akquisitionen. Zwar investiert Partners Group hauptsächlich für Pensionskassen in Asset-Klassen wie Private Equity, Real Estate sowie Private Infrastructure und Kreditmärkte (Private Dept). Der Kauf von Velvet CAREs ist aber vor allem deswegen so interessant, da das umfangreiche Angebot an Marken- und Eigenmarkenprodukten dem Unternehmen Widerstandsfähigkeit verleiht und Cashflow-Stabilität bei makroökonomischen Abschwächungen. Partners Group als Beteiligungsgesellschaft gilt aber auch weiterhin als Dividendengarant. Zuletzt wurden für 2022 auch immerhin fast 95,0 % des Gewinns als Dividende ausgeschüttet, nach 60,0 % im Vorjahr. Die Aktie bietet aber nach den jüngsten Höhenflug nur noch 2,4 % an Rendite.

