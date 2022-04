QIX Dividenden Europa: Enagas bietet als renditestarker Gasversorger inzwischen über 8 % Dividende

Gasnetzbetreiber Enagas ist angesichts seiner Marktstellung mit 41 % Nettomarge hochprofitabel und dividendenfest. 2021 war für LEG dank des größten Portfolio-Ankaufs der Firmengeschichte das bislang beste Geschäftsjahr, die Aktie kommt auf fast 4 % Rendite

Trotz anhaltend hoher Gaspreise hat sich im Dividenden-Index die Aktie von Enagas selbst nach dem jüngsten Rückgang seit Beginn des Jahres kaum verändert. Am heutigen Montag notiert aber leicht im Minus bei 20,18 Euro. Bei dem spanischen Energieversorger, der mit einer Umsatzgröße von fast 1,0 Mrd. Euro als wichtigster Gastransporteur des Landes gilt, geht es zudem auch beim geplanten Portfolioumbau voran. Als Eigentümer der Transportleitungen ist Enagas vor allem für die technische Verwaltung des Gasnetzes verantwortlich, wodurch in erster Linie die Kontinuität und Sicherheit der Grundversorgung mit Erdgas in Spanien gesichert werden soll. Das Unternehmen unterhält diesbezüglich rund 12.000 km an Hochdruckleitungen und 3 Untergrundgaslager sowie 4 Anlagen für verflüssigtes Erdgas (LNG). Außerdem sind die Spanier an einer Regasifizierungsanlage in Bilbao und einer Wiederverdampfungsanlage in Sagunto beteiligt. International ist Enagas hauptsächlich in Lateinamerika und Europa (Schweden, Italien, Griechenland und Albanien) operativ tätig. Zuletzt hatte das Management im Zuge des laufenden Umstrukturierungsprozesses allerdings den Rückzug aus Chile bekannt gegeben. Dabei verkaufte die Tochter Enagas Chile, die gut 45,4 % an dem chilenischen Gasproduzenten GNL Quintero hielt, Ende März ihre gesamten Anteile für rund 601 Mio. Euro an das Konsortium EIG und Fluxys.

Die Enagas-Tochter war hier bereits im Jahr 2012 eingestiegen, und hatte bei dem chilenischen Partner seitdem ihre Erfahrungen im Gasgeschäft und ihr weitreichendes Netzwerk bei der Produktion und dem Export einbringen können. Künftig will Enagas aber nur noch beratend bei dem Zukunftsthema "Grüner Wasserstoff" sowie dem Dekarbonisierungsprozess der Gasproduktion zur Verfügung stehen. Das Unternehmen selbst überzeugt aber dank des renditenstarken Geschäfts (Nettomarge 41 %) auch mit seiner beachtlichen Dividendenhistorie. Während der vergangenen 10 Jahre hat der Gasversorger dabei die Ausschüttungen aufgrund robuster Cashflows jedes Geschäftsjahr von damals 1,10 Euro konstant auf zuletzt 1,70 Euro erhöht. Im Vergleich zu anderen europäischen Wettbewerbern ist diese Kontinuität von Enagas sehr beeindruckend. Denn auf dem derzeitigen Kursniveau bietet die Aktie jedenfalls eine sensationelle Dividendenrendite von 8,4 %.

Der QIX Dividenden Europa ist ein Aktien-Index, der gezielt auf stabile und zuverlässige Dividendenzahler in Europa setzt. In den Index werden 25 europäische Aktien aufgenommen, die sich nach einem festgelegten und erfolgsbewährtem Regelwerk dafür qualifizieren. Neben einer hohen Dividendenrendite berücksichtigt das Regelwerk dabei fundamentale Kriterien wie Dividendenkontinuität, Dividendenwachstum oder Gewinnwachstum. Auch technische Aspekte wie stabile Kursverläufe mit niedriger Volatilität fließen in das Ranking mit ein.

Am Montag liegt im Dividenden-Index dagegen die Aktie von LEG Immobilien nach der monatelangen Abwärtsbewegung wieder leicht im Plus bei gegenwärtig 106,00 Euro. Die enttäuschende Kursentwicklung ist überraschend, zumal das Unternehmen mit rund 145.000 Mietwohnungen als eines der führenden innerhalb der Branche gilt. Und aus ihrem Kerngeschäft rund um Vermietung und Verpachtung erzielte LEG in den westdeutschen Bundesländern im letzten Jahr immerhin Erlöse von rund 960 Mio. Euro. Letztlich war 2021 auch angesichts des größten Portfolio-Ankaufs der Firmengeschichte und dem stärksten Wertzuwachs im Bestand seit dem Börsengang, damit das beste Geschäftsjahr überhaupt. Auch der operative Gewinn (FFO1) kletterte dementsprechend im Jahresvergleich um über 10 % auf rund 423 Mio. Euro, was einen Dividendenanstieg um fast 8 % auf 4,07 Euro zur Folge hatte. LEG steckte allerdings im vergangenen Jahr mit rund 452,1 Mio. Euro auch rund 16 % mehr in die Instandhaltung und Modernisierung. Dafür zeigte der Leerstand bei der Immobiliengruppe mit nur 2,3 % eine quasi Vollvermietung an. Darüber hinaus hatte das Management zum Jahresende von dem in schwieriges Fahrwasser geratenen Wettbewerber, der Adler Group, für knapp 1,3 Mrd. Euro ein Wohnportfolio mit rund 15.400 Wohnungen und 185 Gewerbeeinheiten übernommen.

Hierdurch vergrößerte sich schließlich das Portfolio von LEG auf nunmehr rund 166.000 Wohneinheiten. Künftig will die Immobiliengesellschaft auch weiterhin über Zukäufe in Deutschland und im nahegelegenen Ausland wachsen. Neben geplanten Übernahmen setzt LEG in 2022 zudem auch auf Neubau. Künftig werde das Unternehmen auch Grundstücke mit oder ohne Baurecht entwickeln, hieß es zuletzt. Das Volumen von jährlich 500 neuen Wohnungen soll sich ab dem Jahr 2026 sogar auf 1.000 Einheiten verdoppeln. Die Aktie notiert inzwischen rund 35 % unter ihrem im letzten Sommer erreichten Allzeithoch, und bietet damit für langfristig orientierte Investoren einen günstigen Einstieg. Die Dividendenrendite liegt bei LEG zudem bei soliden 3,8 %.

