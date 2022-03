QIX Dividenden Europa: Diese Börsengänge bereiten Sanofi und GlaxoSmithKline derzeit vor

In Anbetracht der derzeit von Unsicherheiten geprägten Stimmung zeigt sich im Dividenden-Index am Donnerstag die Sanofi -Aktie sehr robust, und notiert dabei kaum verändert bei 93,90 Euro. Der französische Arzneimittelproduzent hatte in dieser Woche erklärt, trotz des aktuell unsicheren Marktumfelds an der geplanten Börsennotiz seiner Tochter Euroapi festhalten zu wollen. Das auf pharmazeutische Wirkstoffe (API) spezialisierte Unternehmen soll noch im 1. Halbjahr abgespalten werden, teilte das Management hierzu in Paris mit. Schon seit geraumer Zeit arbeitet Sanofi an den Börsenplänen. Unter der Neugründung Euroapi fasst das Unternehmen, das sich fast nur noch auf das Krebs- und Impfgeschäft sowie Immunkrankheiten setzt, seine Vermarktungs- und Entwicklungskapazitäten für aktive pharmazeutische Wirkstoffe mit 6 europäischen Produktionsstandorten zusammen. Diese befinden sich unter anderem in Frankreich, Deutschland und Großbritannien. Gut 58 % der geplanten Aktien-Emission gehen dabei an bestehende Sanofi-Aktionäre. Dies soll aber Anfang Mai auf der diesjährigen Hauptversammlung noch beschlossen werden. Nach der Abspaltung will Sanofi nur noch mit einer Beteiligungsgröße von 30 % bei Euroapi im Boot bleiben. Außerdem hat der Staat Frankreich den Einstieg als langfristiger Aktionär mit 12 % zugesagt. Die französische Regierung legt den Angaben zufolge hierfür bis zu 150 Mio. Euro auf den Tisch.

Zwar lief es für den Gesundheits-Dienstleister von Oktober bis Dezember nicht ganz so rund in der wichtigen Impfstoffsparte. Dennoch war das Pharmageschäft des Unternehmens im Gesamtjahr weiter gewachsen. Am Ende lag das 2021er Umsatzplus bei 5 % und erreichte einen Wert von 37,8 Mrd. Sanofi hatte in diesem Zeitraum vor allem von seinem Neurodermitis-Mittel Dupixent profitiert. Auf der kommenden HV dürfte folglich auch der geplanten Dividendenanhebung auf 3,33 Euro zugestimmt werden, und dass obwohl sich in den letzten 12 Monaten der Gewinn um fast die Hälfte auf rund 6,2 Mrd. Euro reduziert hatte. Ein Jahr zuvor hatte der milliardenschwere Verkauf des Aktienanteils am US-Biotech-Partner Regeneron dem Arzneimittelhersteller noch viel Geld in die Kasse gespült, was diesmal wegfiel. Die erhöhte Gewinnausschüttung bedeutet aber für die Papiere von Sanofi eine weiterhin attraktive Dividendenrendite von aktuell 3,3 %.

Der QIX Dividenden Europa ist ein Aktien-Index, der gezielt auf stabile und zuverlässige Dividendenzahler in Europa setzt. In den Index werden 25 europäische Aktien aufgenommen, die sich nach einem festgelegten und erfolgsbewährtem Regelwerk dafür qualifizieren. Neben einer hohen Dividendenrendite berücksichtigt das Regelwerk dabei fundamentale Kriterien wie Dividendenkontinuität, Dividendenwachstum oder Gewinnwachstum. Auch technische Aspekte wie stabile Kursverläufe mit niedriger Volatilität fließen in das Ranking mit ein.

Im heutigen Marktumfeld gehört im Dividenden-Index dagegen die Aktie von GlaxoSmithKline mit einem Plus von 0,9 % auf 19,65 Euro zu den Gewinnern. Auch das britische Pharmaunternehmen hatte Ende Februar bekannt gegeben, seine Konsumgütersparte im Juli als Abspaltung an die Londoner Börse bringen zu wollen. Die neue Gesellschaft mit dem Namen "Haleon" soll mittelfristig ein organisches Umsatzwachstum von 4 bis 6 % jährlich erreichen, wurde von Unternehmensseite betont. Im vergangenen Jahr hatte das Konsumgütergeschäft von Glaxo mit Marken wie Voltaren, Panadol und Sensodyne eine Umsatzgröße von 9,5 Mrd. GBP (11,4 Mrd. Euro) erzielt. Für das Unternehmen sei die Abspaltung die größte Veränderung der vergangenen 20 Jahre, kommentierte die Konzernchefin die Pläne. Damit solle das Potenzial von Haleon ebenso wie von Glaxo freigesetzt werden. Anfänglich sollen die Haleon-Aktionäre zudem mit einer Gewinnausschüttung am unteren Ende der Zielspanne von 30 bis 50 % rechnen können. Noch im Januar hatte eine Übernahmeofferte für den Unternehmensbereiches "Consumer Healthcare" durch den niederländischen Unilever-Konzern im Raum gestanden. Die Briten hatten dessen Angebot in Höhe von 50 Mrd. GBP (ca. 60 Mrd. Euro) allerdings abgelehnt.

Die Sparte von Glaxo verfügt über ein großes Markensortiment an Gesundheitsprodukten wie Dr.-Best-Zahnbürsten oder auch die Nahrungsergänzungsmittel der Marke Centrum. Dabei wird die Trennung der Tochter vom klassischen Pharmageschäft mit Medikamenten und Impfstoffen unter anderem gegen saisonale Grippeinfekte seit einiger Zeit vorangetrieben. Mit seinem Produktportfolio sorgt Glaxo jedenfalls schon seit Jahrzehnten für verlässliche und robuste Erlöse. Und für das solide Geschäftsjahr 2021 will das Management seiner Dividendenpolitik einmal mehr treu bleiben. Im April dürften folglich alle Anteilseigner eine erneut unveränderte Ausschüttung von 0,80 GBP (0,95 Euro) erhalten. Die Papiere des Pharmaherstellers bieten somit weiterhin eine stattliche Kapitalrendite von 4,8 %.

