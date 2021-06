QIX Dividenden Europa: Zertifizierungsspezialist SGS baut Investitionen in Megatrends derzeit kräftig aus

Am Mittwoch gönnte sich im Dividenden-Index die Aktie von SGS nach dem jüngsten Rekordlauf eine kleine Pause und notiert aktuell leicht im Minus bei 2.603,00 Euro. Die Schweizer Société Générale de Surveillance ist durch ihr Netzwerk an Tochtergesellschaften eines der weltweit führenden Unternehmen beim Prüfen, Testen, Verifizieren und Zertifizieren. Mit letztlich über 2.600 globalen Niederlassungen und Laboratorien setzt es bei Kunden dabei anerkannte Maßstäbe für mehr Sicherheit, Effizienz und Qualität. Im letzten Jahr musste SGS zwar Umsatzrückgänge ausgelöst durch die Pandemie von gut 6% verkraften, dennoch half dem Geschäft vor allem die jüngste Übernahme von SYNLAB Analytics & Services sowie strategische Schritte in Richtung Megatrends wie Solarstromspeicherung und E-Mobilität. Letztlich setzt das Kontroll- und Prüfunternehmen dabei in erster Linie auf eine stärkere Digitalisierung , um interne Prozesse zu verbessern und langfristig Kosten weiter zu senken. In 2020 konnte mit 16% auch die Gewinnmarge stabil gehalten werden, was bei SGS schließlich neben dem starken Anstieg des Cashflows (+16%) auch zu einer unveränderten Dividende von 80,00 CHF (74,70 Euro) geführt hat. Seit 2012 ist die Gewinnausschüttung jedenfalls beständig von 58 CHF gestiegen, wobei die Dividendenrendite meist über 3% einbrachte.

Zuletzt wurde das Prüf- und Zertifizierungsgeschäft, das unter dem Dach einer Holdinggesellschaft geführt, gerade in Europa, was Marktanteile betrifft, weiter ausgebaut. Die Schweizer haben im letzten Jahr zudem hohe Investitionen vor allem im Bereich Drahtlosnetzwerke, dem neuen Mobilfunkstandard 5G sowie in Testverfahren von Halbleitern und Nahrungsmitteln getätigt. Weitere Wachstumschancen sieht SGS darüber hinaus auch im Bergbau- und dem zurzeit ebenfalls wieder stark anziehenden Rohstoffgeschäft. Dank des auch insgesamt sehr robusten Geschäftsmodells überzeugt das Unternehmen letztlich auch mit einer recht soliden Dividendenkontinuität. Und trotz zuletzt gesehener Kursgewinne bietet die Aktie noch immer eine Kapitalrendite von 2,7%.

Der QIX Dividenden Europa ist ein Aktien-Index, der gezielt auf stabile und zuverlässige Dividendenzahler in Europa setzt. In den Index werden 25 europäische Aktien aufgenommen, die sich nach einem festgelegten und erfolgsbewährtem Regelwerk dafür qualifizieren. Neben einer hohen Dividendenrendite berücksichtigt das Regelwerk dabei fundamentale Kriterien wie Dividendenkontinuität, Dividendenwachstum oder Gewinnwachstum. Auch technische Aspekte wie stabile Kursverläufe mit niedriger Volatilität fließen in das Ranking mit ein. Nach dem jüngsten Rekordhoch präsentiert sich am Mittwoch im Dividenden-Index auch die Aktie von Partners Group mit leichten Abgaben bei 1.257,50 Euro. Der Schweizer Vermögensverwalter, der weltweit vor allem in private Firmen seit Jahren schon erfolgreich investiert, ist offenbar gerade dabei, den Anteilsverkauf der Beteiligungen an dem britischen Softwareunternehmens Civica Group vorzubereiten. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg kürzlich berichtetet, sei die US-Investmentbank Goldman Sachs beauftragt worden, Kaufinteressenten unter anderen Private-Equity-Investoren zu finden. Der Wert der Anteile werde auf über 2 Mrd. USD geschätzt. Partners Group zu dessen internationaler Kundschaft hauptsächlich Pensionskassen gehören, hatte die in London beheimatete Civica Group 2017 für rund 1,4 Mrd. USD vom kanadischen Investor Omers Private Equity erworben. Die Briten bieten zugeschnittene Software-Lösungen und Dienstleistungen insbesondere für Regierungen, Unternehmen aus dem Gesundheitssektor und Schulen an. Ursprünglich wollten die Schweizer die Beteiligung schon Ende 2019 verkaufen, doch dann kam der Corona-Ausbruch, und mit ihm ein einbrechendes Interessen seitens Finanzinvestoren.

Nach dem Einbruch hat sich das Umfeld inzwischen aber wieder deutlich aufgehellt. Der geplante Portfolioverkauf von Partners Group würde sich auch gut in die jüngsten Exit-Deals des Unternehmens einreihen. So wurde im März das US-Softwareentwickler GlobalLogic für 9,5 Mrd. USD inklusive Schulden abgestoßen. Und auch der Laborzulieferer Cerba HealthCare fand Anfang des Jahres mit dem schwedischen Investor EQT AB für 5,5 Mrd. USD ein neues Zuhause. Die anhaltend hohe Gewinnmarge aus den Private-Equity-Geschäften von zuletzt gut 60% zeigt dabei, wie profitabel Partners Group letztlich agiert. Auch die stattliche Eigenkapitalrendite von 40% kann sich sehen. Obendrauf gibt es für die Aktionäre noch eine Dividendenrendite von 2,6%.

Wenn Sie den QIX Dividenden Europa Index nachbilden wollen, bietet sich ein Index-Tracker der UBS an.

Hinweis: Da der QIX Dividenden Europa Index von finanzen.net und der Traderfox GmbH, einer Tochtergesellschaft der finanzen.net GmbH, entwickelt wurde, partizipieren die finanzen.net GmbH und die TraderFox GmbH indirekt oder direkt an der Vermarktung des QIX Dividenden Europa. Dies betrifft u.a. Lizenzeinnahmen von Emissionsbanken und KVGs.

Bildquellen: Traderfox