Quantencomputer-Aktien gehören zu den Überfliegern des Börsenjahres 2025. Einige Wall-Street-Analysten sehen für bestimmte Titel weiteres Aufwärtspotenzial im kommenden Jahr. Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch

Newssuche Suche

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Neue Funktionen als Erstes nutzen Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes! Hier informieren! Hier informieren!

Wer­bung

Wer­bung

Heute im Fokus Nach EZB-Zinsentscheid: DAX klettert letztlich über 24.000 Punkte -- Wall Street schließt freundlich -- Rheinmetall konzentriert sich auf Rüstung -- Oracle, Micron, Plug Power, TMTG, Canopy im Fokus Novo Nordisk-Aktie: FDA prüft neue Kombi-Therapie CagriSema. TUI-Aktie nähert sich 52-Wochen-Hoch. DroneShield-Aktie vor Ausbruch? Analysten sehen 2026 als "Jahr der Drohne". D-Wave-Aktie: Nach Rally folgt Rücksetzer. Daimler Truck erhält Auftrag für 500 Elektrobusse. CureVac-Übernahme durch BioNTech im Januar vollendet. Analysten-Kommentar treibt RATIONAL-Aktie an.

Wer­bung

Entdecke die Börsenstars von morgen! Immer einen Schritt voraus: finanzen.net SmartCaps ist die Heimat für Europas spannendste Small- & Mid-Cap-Aktien – mit täglichen Analysen und klaren Investment-Ideen für dein Renditepotenzial. Zu finanzen.net SmartCaps

Wer­bung