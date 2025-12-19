Neue Funktionen als Erstes nutzen
Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!
Heute im FokusNach EZB-Zinsentscheid: DAX klettert letztlich über 24.000 Punkte -- Wall Street schließt freundlich -- Rheinmetall konzentriert sich auf Rüstung -- Oracle, Micron, Plug Power, TMTG, Canopy im Fokus
Novo Nordisk-Aktie: FDA prüft neue Kombi-Therapie CagriSema. TUI-Aktie nähert sich 52-Wochen-Hoch. DroneShield-Aktie vor Ausbruch? Analysten sehen 2026 als "Jahr der Drohne". D-Wave-Aktie: Nach Rally folgt Rücksetzer. Daimler Truck erhält Auftrag für 500 Elektrobusse. CureVac-Übernahme durch BioNTech im Januar vollendet. Analysten-Kommentar treibt RATIONAL-Aktie an.
Entdecke die Börsenstars von morgen!
Immer einen Schritt voraus: finanzen.net SmartCaps ist die Heimat für Europas spannendste Small- & Mid-Cap-Aktien – mit täglichen Analysen und klaren Investment-Ideen für dein Renditepotenzial.Zu finanzen.net SmartCaps
Umfrage
Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit bei ihrer Geldanlage?