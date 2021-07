KRONES hebt Jahresausblick an - Aktien schnellen hoch

Die Märkte hätten sich schneller vom Corona-Einbruch erholt als erwartet und die Nachfrage dürfte im zweiten Halbjahr hoch bleiben, hieß es vom SDAX -Unternehmen am Freitag in Neutraubling. Der Vorstand kalkuliere daher nun für 2021 mit einem Umsatzwachstum um 7 bis 9 Prozent sowie einer Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 7 bis 8 Prozent. Bislang hatte KRONES bestensfalls ein Umsatzplus von 3,5 Prozent sowie eine operative Gewinnmarge von maximal 7,5 Prozent in Aussicht gestellt.

Im zweiten Quartal stieg der Umsatz den Angaben zufolge auf Basis vorläufiger Zahlen um rund 12 Prozent auf etwa 845 Millionen Euro. Das operative Ergebnis verdoppelte sich trotz höherer Kosten für Material und Fracht auf 61 Millionen Euro. Die KRONES-Aktien schnellten im XETRA-Handel zuletzt um fast vier Prozent auf ein Hoch seit April 2019 nach oben.

/mis/eas

NEUTRAUBLING (dpa-AFX)

Bildquellen: Krones AG