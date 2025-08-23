5 Ideen für passives Einkommen

Ratgeber-Video

Geld verdienen, ohne aktiv dafür arbeiten zu müssen - das klingt für viele Menschen nach einem Traum. Genau das steckt hinter der Idee des passiven Einkommens. Aber ist das wirklich so einfach möglich, wie es klingt? Julia schaut sich im neuen Ratgeber-Video fünf Ideen für passives Einkommen genauer an, klärt die Risiken - und zeigt dir, wie du Schritt für Schritt starten kannst.

Passives Einkommen bedeutet, dass du regelmäßig Geld erhältst, ohne deine Arbeitszeit direkt einzutauschen. Im Gegensatz zu einem klassischen Job bezahlst du meistens mit Startkapital, Geduld oder einer guten Idee. Aber natürlich gibt es keine Erfolgsgarantie. Wir besprechen im Video das Potenzial von Kapitalerträgen, Immobilien, Kryptowährungen, P2P-Krediten sowie kreativen Projekten und Side Hustles wie Online-Kurse, Youtube-Videos oder das Schreiben und Verkaufen von E-Books. Hier geht’s zum Video.

Wer­bung Wer­bung

Ihr wollt mehr Finanztipps erfahren und euch langfristig ein Vermögen aufbauen? Dann abonniert unseren Ratgeber-Kanal auf YouTube, um keine weiteren Videos zu verpassen.

Wer­bung Wer­bung

Dort gibt es Erklärvideos für alle wichtigen Fragen zur Geldanlage: Wie funktioniert der Aktienhandel? Was sind Swap-ETFs? Wo gibt's die besten Wertpapierdepots? Worauf ist grundsätzlich bei der Geldanlage zu achten? Jetzt YouTube-Kanal abonnieren und kein Erklärvideo mehr verpassen!