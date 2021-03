Plug Power-Aktie bricht ein: Fehler in der Bilanz zwingt Plug Power zur Korrektur der Jahresabschlüsse

• KPMG stellt Fehler in der Bilanz fest• Buchwerte fehlerhaft verbucht• Korrektur von Jahresabschlüssen notwendig

Wie Plug Power mitteilte, hat die unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG Unregelmäßigkeiten in den Bilanzen des Wasserstoff-Unternehmens aufgedeckt. Konkret hieß es von Unternehmensseite, dass Fehler in der Rechnungslegung festgestellt worden seien, die "hauptsächlich auf mehrere nicht zahlungswirksame Posten zurückzuführen sind". Plug Power nannte in diesem Zusammenhang, dass Buchwerte fehlerhaft verbucht worden seien, darüber hinaus Verlustrückstellungen und Wertminderungen langlebiger Vermögenswerte. Und auch die Forschungs- und Entwicklungskosten seien falsch klassifiziert worden.

Jahresabschlüsse müssen nachträglich korrigiert werden

Dies hat weitreichende Folgen, denn die fehlerhafte Rechnungslegung zieht eine Anpassung der Jahresabschlüsse nach sich. Betroffen sind die Berichtszeiträume 2018, 2019 und 2020, wie aus der Plug Power-Mitteilung weiter hervor geht.

Plug Power-Ziele davon unbeeinflusst

Die überarbeitete Rechnungslegung werde zwar die Bilanzierung bestimmter Transaktionen und Posten durch das Unternehmen ändern, es werde jedoch nicht erwartet, dass sich dies auf die Liquiditätslage, den Geschäftsbetrieb oder die Wirtschaftlichkeit von Geschäftsvereinbarungen des Unternehmens auswirke, betonte das Unternehmensmanagement. So gehe Plug Power weiterhin unverändert davon aus, beim Bruttoumsatz 2021 einen Wert von 475 Millionen US-Dollar zu erreichen, auch die Ziele für die Folgejahre passte Plug Power nicht an. 2022 will man bei den Bruttoerlösen 750 Millionen US-Dollar erreichen, das Ziel für 2024 liege unverändert bei 1,7 Milliarden US-Dollar.

Plug Power verteilt Beruhigungspillen

Plug Power-CEO Andy Marsh bemühte sich im Rahmen der Mitteilung um Schadensbegrenzung: "Seit unserer Gründung vor fast 25 Jahren hat Plug Power ist stolz darauf, mit Transparenz und Integrität zu arbeiten, und wir arbeiten daran, diese Angelegenheit schnell zu lösen. […] Wir sind weiterhin zuversichtlich, dass wir unsere starke Geschäftsdynamik und marktführenden Technologien unabhängig und gemeinsam mit unseren Joint-Venture-Partnern nutzen können, um die bedeutenden Geschäftsmöglichkeiten in dieser schnell wachsenden Branche zu nutzen", so der Unternehmer.

Darüber hinaus betonte der Konzern, die notwendigen Anpassungen seien "nicht auf eine Außerkraftsetzung von Kontrollen oder Fehlverhalten zurückzuführen".

Die Nachricht schlug nachbörslich ein wie eine Bombe: Nachdem die Plug Power-Aktie am Dienstag bereits im regulären NASDAQ-Handel mehr als acht Prozent verloren hatte, geht es nachbörslich noch deutlich tiefer: 17,71 Prozent auf 35,12 US-Dollar verliert der Anteilsschein nach Börsenschluss.



Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Plug Power Inc