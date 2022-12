Reederei Hapag-Lloyd wird pessimistischer

Die Boomjahre in der Containerschifffahrt sind nach Ansicht von Deutschlands größter Reederei Hapag-Lloyd vorbei. Die Normalisierung, über die seit einiger Zeit gesprochen wird, komme definitiv, sagte Konzernchef Rolf Habben Jansen. Die Lieferketten entspannten sich und an den meisten Häfen hätten sich die Staus inzwischen aufgelöst.

Wegen schrumpfender Transportnachfrage fiel der Preis für kurzfristige Buchungen von Containern, die Spotraten. Der Rückgang sei sogar etwas schneller als vor einiger Zeit angenommen. Angesichts weltweiter Konjunkturabschwächung äußerte sich der Hapag-Lloyd-Chef für 2023 und 2024 zwar zurückhaltend, aber er sei nicht so besorgt. Er denke nicht, dass der Markt heute noch so schwach sei wie er vor vier oder acht Wochen. Die Buchungen seien im Dezember etwas stärker als im September und Oktober gewesen.

Gleichwohl sei die Konkurrenz zwischen den Reedereien härter geworden. Auf einigen Strecken seien die Raten nicht kostendeckend, da es erbitterte Konkurrenz gäbe. Davor hatte ein existenzbedrohender Preiskampf im Containergeschäft eine Fusionswelle unter den Reedereien ausgelöst. Habben Jansen hat wiederholt erklärt, dass weitere Übernahmen keinen Sinn machten, da die Unternehmen dann immer schwerer zu steuern seien. Statt weiter zu fusionieren, haben sich die Reedereien zu Allianzen zusammengeschlossen.

Hapag-Lloyd, Nummer fünf unter den weltweiten Containerlinien, hat den Gewinn in den ersten neun Monaten 2022 wegen hoher Frachtraten mehr als verdoppelt. Die Prognose für das Gesamtjahr hatte die Reederei zuletzt Anfang November bekräftigt und erklärt, auch der bisherige Verlauf des vierten Quartals liege im Rahmen der Erwartungen. Daran habe sich nichts geändert, erklärte Habben Jansen nun.

Hapag-Lloyd-Aktie bildet einen Boden aus

Die Aktie von Hapag-Lloyd hat vom Jahreshoch, das im Mai erreicht wurde, mehr als 50 Prozent verloren, stabilisiert sich aber seit Monaten knapp unter 200 Euro. Positiv ist ein steigender MACD (Momentum), der den Aktienkurs stützt. Die charttechnische Situation bessert sich aber erst nachhaltig, wenn der Widerstand bei 208 Euro überwunden wird.

