Corona-Angst lässt DAX abstürzen

Beim DAX war zum Handelststart am Donnerstag ein Abschlag von 1,55 Prozent auf 12.826,13 Punkte auszumachen - damit fiel bereits zu Beginn die psychologisch wichtige 13.000er-Marke erneut. Aktuell geht es weiter abwärts - das Börsenbarometer fällt um 3 Prozent auf 12.636,95 Punkte.Der Leitindex hatte nach einer schwächeren zweiten Septemberhälfte seit Oktoberbeginn wieder angezogen und die Hürde von 13.000 Punkten übersprungen. War der Oktober bis zum Vortag noch ein erfolgreicher Börsenmonat für den DAX, steht inzwischen seit Monatsanfang ein Minus zu Buche. An den Handelsplätzen in Asien gaben die Kurse am Donnerstag ebenfalls nach, so wie auch die Indizes in den USA am Vortag schwächer geschlossen hatten.

Corona-Infektionen auf Tagesbasis auf Höchststand

Für Deutschland meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) am Morgen mehr als 6.600 Neuinfektionen mit dem Coronavirus binnen eines Tages. Zwar habe sich der DAX zuletzt noch erstaunlich robust gezeigt, heißt es am Markt, gleichwohl rechnen einige Beobachter nun mit anziehendem Verkaufsdruck an den Börsen: "Spätestens jetzt dürften die ersten Anleger kalte Füße bekommen. Erste Gewinnmitnahmen sollten angesichts der unsicheren Lage zunächst nicht verwunderlich sein", befürchtet etwa Marktexperte Timo Emden.

Belastungsfaktor US-Konjunkturpaket

Aktuell bleibt auch ein weiterer Belastungsfaktor die politische Starre in den USA: Dort befinden sich die Verhandlungen zwischen Republikanern und Demokraten über ein weiteres Konjunkturprogramm zur Abfederung der Corona-Krise weiter in der Sackgasse. US-Finanzminister Steven Mnuchin hält eine Einigung noch vor der Präsidentschaftswahl am 3. November für schwierig. Zudem hält die Unsicherheit hinsichtlich des künftigen Verhältnisses der EU zu Großbritannien in Sachen Brexit an.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

