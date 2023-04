Reliance Global Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Reliance Global Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.03.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2022 abgelaufen war.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,420 USD. Im Vorjahr waren -31,350 USD je Aktie erzielt worden.

Der Jahresumsatz wurde auf 16,76 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 9,71 Millionen USD umgesetzt worden waren.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Verlust von 9,750 USD je Aktie sowie einem Umsatz von 20,80 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.net