RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX büßt am Mittwochabend ein

Die Aktie von RELX gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die RELX-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 47,27 USD.

Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 1,0 Prozent auf 47,27 USD. Zwischenzeitlich weitete die RELX-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 47,05 USD aus. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 47,55 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 157.066 RELX-Aktien umgesetzt.

Am 28.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 56,30 USD an. Mit einem Zuwachs von 19,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 44,20 USD erreichte der Anteilsschein am 16.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der RELX-Aktie ist somit 6,49 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für RELX-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,840 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,900 USD belaufen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.02.2026 erfolgen. Experten kalkulieren am 18.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von RELX.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,72 USD je RELX-Aktie.

