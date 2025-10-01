RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX verliert am Nachmittag

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von RELX. Die RELX-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 47,40 USD.

Das Papier von RELX gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 47,40 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die RELX-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 47,38 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 47,55 USD. Zuletzt wechselten 39.850 RELX-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 56,30 USD erreichte der Titel am 28.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der RELX-Aktie ist somit 18,78 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 44,20 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.11.2024). Der aktuelle Kurs der RELX-Aktie ist somit 6,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem RELX seine Aktionäre 2024 mit 0,840 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,900 USD je Aktie ausschütten.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 12.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von RELX rechnen Experten am 18.02.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,72 USD je Aktie belaufen.

